SAN BENEDETTO – Andrà in scena questa sera, alle 21:30, l’incontro con il giornalista e docente universitario Donato Bendicenti, presso la suggestiva Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, nell’ambito della 44° edizione della rassegna “Incontri con l’Autore”.

Il libro, con la prefazione di Antonio Tajani e un dialogo con Raffaele Fitto, analizza con rigore giornalistico il ruolo dell’Unione Europea in un mondo in costante mutamento. Dalle elezioni globali del 2024 alla guerra in Ucraina, dalla pandemia ai piani del Next Generation EU, Bendicenti conduce il lettore in un viaggio tra le sfide geopolitiche, le fragilità interne e le opportunità strategiche per l’Europa, mettendo in luce come l’UE, pur tra contraddizioni, resti un «porto sicuro» nel caos internazionale.

«Viviamo in un tempo in cui le certezze vengono messe in discussione da crisi continue: capire l’Europa significa capire noi stessi e il nostro futuro», afferma Bendicenti. Il saggio intreccia analisi politica e narrazione da cronista “in presa diretta”, con aneddoti, interviste e riflessioni frutto dell’esperienza dell’autore come responsabile della corrispondenza Rai da Bruxelles.

L’incontro sarà introdotto da Mimmo Minuto, presidente dell’associazione “I Luoghi della Scrittura”.