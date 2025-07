MONTEPRANDONE – Giunge al termine la quarta edizione del festival culturale Cassandra Fest, organizzato dall’associazione “Prima Persona Plurale” con il patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone.

Un’edizione che ha riscosso grande successo grazie agli importanti ospiti provenienti dal mondo della musica e grazie al prestigio che il festival sta riscuotendo ben oltre i confini comunali. Sul palco di Piazza dell’Unità, infatti, sono saliti artisti di rilievo nazionale come Fast Animals And Slow Kids, Giorgio Poi e I Patagarri.

Un’edizione che ha riscosso grande successo, testimoniato anche dalla straordinaria partecipazione di pubblico nelle tre serate del festival.

Oltre 800 persone la prima sera, circa 1.500 la seconda, fino a 2.000 partecipanti per la serata conclusiva.

“C’è grandissima soddisfazione – commenta il presidente Matteo D’Angelo – per aver alzato ulteriormente l’asticella in questa quarta edizione. Grazie al supporto del Comune di Monteprandone, di partner importanti come AST 5, Ambito Sociale 21 e Fondazione Carisap, dei nostri sponsor che ci supportano durante tutto l’anno, abbiamo potuto realizzare un programma ricchissimo di eventi di qualità”.

“Possiamo dire che è l’edizione della consacrazione – dichiara il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi – perché il Cassandra Fest è ormai una realtà consolidata che attira persone da tutta Italia. Crediamo fortemente in questo progetto e abbiamo investito sul Cassandra Fest da quattro anni perché crediamo che la cultura e la musica dal vivo siano veicoli straordinari di messaggi importanti dal punto di vista educativo e sociale. L’appuntamento è per il prossimo anno per festeggiare insieme il traguardo della quinta edizione“.

“Cassandra Fest, – aggiunge l’assessora Roberta Iozzi– è un festival di successo che parla al presente e non solo alle nuove generazioni attraverso linguaggi nuovi, coraggiosi e profondamente contemporanei, grazie a tutti i volontari di Prima Persona Plurale per l’immensa energia vitale di cui è stata testimone tutta la nostra comunità”.