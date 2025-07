MONTEPRANDONE – L’Associazione Culturale Prima Persona Plurale, con il patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone, il contributo della Fondazione Carisap, organizza la quarta edizione del Cassandra Fest, che si terrà da venerdì 11 a domenica 13 luglio a Monteprandone e Centobuchi, con un’anteprima giovedì 10 luglio.

Concerti, incontri, dibattiti, laboratori, proiezioni: il Cassandra Fest è nato 4 anni fa con l’obiettivo di analizzare, studiare e proporre un modello culturale condiviso, basato sulla sinergia tra le realtà culturali del territorio: non solo musica, ma una proposta variegata e costruita “dal basso” attraverso l’incontro di associazioni, enti pubblici e privati.

L’edizione di quest’anno si arricchisce ulteriormente, con appuntamenti che iniziano a giugno e culminano a luglio con l’avvio del progetto dedicato al cinema indipendente. Il festival ha già avuto una vera e propria anteprima con il Cassandra Contest, svoltosi il 19 giugno al Parco della Conoscenza di Centobuchi: una serata dedicata a band emergenti che si sono sfidate per vincere un premio d’eccezione esibirsi sul palco insieme agli artisti del festival di luglio. Un progetto perfettamente in linea con la missione del Cassandra Fest, che mira a valorizzare i talenti emergenti, offrendo loro percorsi di crescita musicale e artistica.

Tre serate di grande musica dal vivo in piazza dell’Unità a Centobuchi:

Venerdì 11 luglio arrivano i Fast Animals and Slow Kids, una delle band più rappresentative della scena alternativa italiana. Nati a Perugia nel 2008, i FASK si sono distinti per un suono potente, testi intensi e un’attitudine live travolgente. Dopo anni di concerti sold out e dischi acclamati dalla critica, continuano a conquistare pubblico e critica con la loro capacità di unire rock viscerale e introspezione emotiva. Con alle spalle collaborazioni importanti, partecipazioni a festival di rilievo e una fanbase affezionatissima, la band è oggi una delle realtà più solide e riconoscibili del panorama musicale italiano.

Sabato 12 luglio sarà la volta del live di Giorgio Poi: cantautore, polistrumentista e produttore tra i più originali della scena italiana contemporanea, ha saputo ritagliarsi un posto unico nel panorama musicale, grazie a uno stile inconfondibile. Dopo l’esordio solista con Fa Niente (2017), ha conquistato pubblico e critica, collaborando con artisti come Calcutta, Carl Brave, Frah Quintale e i Phoenix. I suoi lavori successivi, tra cui Smog e Gommapiuma, confermano la sua identità musicale delicata e sofisticata, capace di parlare all’intimità e alla quotidianità con poesia e ironia.

Domenica 13 luglio, a chiudere la tre giorni di musica, saranno i Patagarri: energia contagiosa, spirito libero e sonorità che mescolano rock, folk e ritmi popolari. Tra i finalisti dell’edizione 2024 di X Factor, la band ha conquistato il pubblico nazionale grazie a uno stile unico che mescola ironia, impegno sociale e tradizione popolare. La loro presenza sul palco, carismatica e coinvolgente, li ha resi una delle rivelazioni più apprezzate del programma. Oggi una delle realtà più interessanti e autentiche del panorama musicale indipendente italiano.

Il Cassandra Fest è un laboratorio continuo di collaborazioni e sinergia. Confermatissime le iniziative rivolte alle nuove generazioni, con gli incontri di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare curati dai volontari e dalle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno, dalle educatrici dell’Asilo nido comunale, in collaborazione con la cooperativa Pagefha.

Venerdì 11 luglio, alle ore 17:30 al Parco della Conoscenza, si terrà un incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia, curato dai volontari e dalle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno, con la partecipazione delle educatrici del Nido Comunale e in collaborazione con la cooperativa Pagefha.

Sabato 12 luglio, dalle 17:30 alle 18:30 al Centro GiovArti, si terrà il laboratorio musicale “Insieme… tutta un’altra Musica”, a cura di Nati per la Musica – Provincia di Ascoli Piceno, rivolto a famiglie con bambine e bambini da 12 mesi a 4 anni.

Torna anche l’appuntamento con “…Aspettando il Cassandra Fest”. Giovedì 10 luglio, alle 21 ci sarà la Proiezione a ingresso gratuito del film “Il segreto di Liberato” docufilm italiano del 2024, co-diretto da Lettieri, Testi, Squillaci e Ceccotti. In collaborazione con Giungla Collective.

INDIPENDENTEMENTE CASSANDRA è il progetto di cinema indipendente realizzato in collaborazione con Giungla Collection, con il patrocinio del Comune di Monteprandone e il sostegno dell’AST di Ascoli Piceno e dell’Ambito Territoriale Sociale 21. Il cuore dell’iniziativa sarà “L’Apetta Indipendente”, un progetto di proiezioni itineranti nei comuni coinvolti, a partire da Monteprandone, per poi proseguire a San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima. L’Ape Piaggio, trasformata in un cinema mobile, sarà attrezzata con impianti audio-video per proiezioni all’aperto in luoghi suggestivi e solitamente poco sfruttati per eventi culturali.

Le prime due proiezioni si terranno nel centro storico di Monteprandone:

Lunedì 29 luglio: Lavorare con lentezza (film del 2004 di Guido Chiesa)

Martedì 30 luglio: La guerra degli Antò (film del 1999 di Riccardo Milani)

Con questo progetto, Indipendentemente Cassandra vuole ampliare l’esperienza del festival, coinvolgendo nuovi territori e favorendo la partecipazione attiva del pubblico. L’obiettivo è trasformare lo spettatore in protagonista, valorizzando l’incontro tra arte, cittadinanza e spazi urbani. In collaborazione con Giungla Collection.

Dichiarano gli organizzatori: “Siamo onorati di poter contare sul supporto di un ente così importante per il terzo settore – dichiarano gli organizzatori – perché certifica l’impegno e la visione con cui stimoliamo la sinergia con le associazioni del territorio”.

Dichiarazione dell’Assessore alla Cultura Roberta Iozzi: “Quattro anni fa abbiamo scelto di investire in una progettualità culturale condivisa, con l’obiettivo di creare occasioni di partecipazione attiva, di confronto e crescita. Oggi posso dire di essere orgogliosa del percorso intrapreso con Cassandra Fest: un lavoro costruito con e per il territorio, non solo per Monteprandone e Centobuchi, ma anche per i piccoli borghi del Piceno. Siamo felici che quest’anno, grazie al lavoro di rete con l’AST e L’AMBITO 21, si sia riconosciuto nel Cassandra Fest un modello culturale utile anche per affrontare temi sociali importanti, come quello delle dipendenze. È da questo confronto che nasce Indipendentemente Cassandra, un progetto che unisce cultura e comunità attraverso un cinema itinerante che porterà proiezioni anche nei borghi, rafforzando il legame tra Monteprandone, Centobuchi e tutto il territorio circostante”

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 10 luglio

…Aspettando il Cassandra Fest!

Ore 21 – Centro Giovarti – Proiezione a ingresso gratuito del film “Il segreto di Liberato”

Venerdì 11 luglio

Ore 17:30 – Parco della Conoscenza – Laboratorio “Nati per Leggere”

Ore 19:00 – Piazza dell’Unità – Apertura porte e biglietteria – Stand Enogastronomici

Dalle 21:00 – Musica live / Opening / Fast Animals and Slow Kids LIVE / Dj set a cura di Roby Counts

Sabato 12 Luglio

Ore 17:30 – Centro Giovarti – Laboratorio “Nati per la Musica”

Ore 19:00 – Piazza dell’Unità – Apertura porte – Stand Enogastronomici

Dalle 21:00 – Musica live / Opening / Giorgio Poi LIVE / Dj set a cura di Notti INDIE

Domenica 13 Luglio

Ore 17:30 – Piazza dell’Unità – Laboratorio artistico a cura dell’ass. L’Astrolabio

Ore 19:00 – Piazza dell’Unità – Apertura porte – Stand Enogastronomici

Dalle 21:00 – Musica live / Opening / I Patagarri LIVE / Dj set a cura di DJ Parrots

Martedì 29 Luglio

Ore 21 – Piazza IV Novembre – Proiezione a ingresso gratuito “Lavorare con lentezza”

Progetto “Indipendentemente Cassandra”

Mercoledì 30 Luglio

Ore 21 – Piazza IV Novembre – Proiezione a ingresso gratuito “La guerra degli Antò”

Progetto “Indipendentemente Cassandra”