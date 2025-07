GROTTAMMARE – Protagoniste della serata le scuole di danza del territorio Piceno: Julie Ballet diretta da Julie Spurio, Danzarte Cris Academy diretta da Cristina Orsini e Ananke diretta da Amanda Trulio.

Le scuole di San Benedetto, Grottammare e Marina di Altidona sono riuscite a portare in scena numerose coreografie, con ben oltre 100 performers in pista.

La serata è stata elegantemente condotta da Miss Marche 2020 Lea Calvaresi ed ha offerto ricchi spazi di interazione con il ballo del pubblico, grazie alla scuola Club Ischia 1, diretta da Secondo Mignini.

La serata è stata anche occasione per omaggiare e fare gli in bocca al lupo alla ballerina di Ripatransone Naima Ficcadenti, in competizione in queste ore ai Mondiali di categoria in Spagna.

Il presidente Giuseppe Cameli dichiara: “È una kermesse esponenziale, che cresce di evento in evento. Siamo davvero soddisfatti ed onorati di aver potuto condividere questo evento con un numeroso pubblico. Per noi l’ obiettivo è quello di essere inclusivi e di dare a tutti i giovani talenti del territorio l’ occasione di esibire la loro eccelsa professionalità“.

Donate alle scuole presenti opere pittoriche dei laboratori sociali delle Caritas locali, curati dal maestro Patrizio Moscardelli.