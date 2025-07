Grande Successo per “Budda via tutto e vieni a cena”: festa di compleanno all’insegna di amicizia e solidarietà per SuperD

Il giovane disegnatore sambenedettese ha spento le sue 13 candeline in compagnia di amici e sostenitori di UNITIXDYLAN che hanno contribuito a rendere l'evento una serata ricca di emozioni e valori autentici