SAN BENEDETTO – Si è conclusa con un grande successo di pubblico la terza edizione della manifestazione “Rosso Italia” organizzata dall’associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni e patrocinata dal comune di San Benedetto del Tronto.

Dal pomeriggio alla tarda serata tutti gli stand della manifestazione iconica del made in Italy sono stati presi d’assalto da villeggianti e residenti che hanno potuto ammirare alcuni modelli di auto Ferrari coordinate da autosalone Tony race di Giulianova, le splendide moto Ducati tra cui la Moto GP di Marquez e la Superbike di Bulega, ma anche il pullman della Polizia Stradale con le sue esplicite simulazioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto degli stupefacenti, nonché la famosissima Lamborghini Huracan e due delle moto più attrezzate tra quelle in dotazione al corpo.

Immancabili, poi, le visite agli stand della Croce Rossa Italiana (sezione di San Benedetto) e dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco. Sul far della sera, l’attenzione si è spostata sul palco di Viale Secondo Moretti, dove tra musica e impegno sociale le emozioni non sono mancate, abilmente guidate da Simona Barchetti, padrona di casa della rassegna. La campagna “Scarpette rosse” l’ha fatta da padrona, grazie anche alla presenza di importanti testimonial e della madrina della manifestazione, Katia Ricciarelli, che ha posto l’attenzione sui comportamenti che spesso portano alle violenze sulle donne. La popolarissima cantante lirica e attrice è stata travolta dall’entusiasmo del pubblico, ricambiato con una grande disponibilità per selfie, foto e autografi e ha ricevuto dal sindaco Antonio Spazzafumo una stella a ricordo della sua visita a San Benedetto.

Emblematica è stata la sfilata degli abiti color rosso Valentino, coordinata dalla stilista sambenedettese Alessandra Bruni, conclusa con l’uscita di quest’ultima con un paio di scarpe da donna di colore rosso a testimoniare lo spirito dell’iniziativa. “Rosso Italia” coincideva con la Giornata Mondiale della Musica e quindi sono state accolte con grande entusiasmo le performance della Band Jazz Smooth Latin, delle Diviniles, la prima Swing&Roll Band completamente al femminile, di Ivan Binni, noto come l’uomo che tutto percuote, ma anche la session disco di Dj Simon, fino a giungere all’eccezionale conclusione affidata all’Orchestra della Mezzanotte, accompagnata dal gruppo di ballo Malafè, che ha coinvolto fino al termine della serata tantissima gente in balli popolari, mettendo in evidenza una grandissima voglia di estate e di divertimento.