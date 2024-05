SAN BENEDETTO – L’Italia si veste di rosso con le eccellenze del nostro Made in Italy. La seconda edizione della manifestazione Rosso Italia, organizzata dall’Associazione Culturale Apat, porterà a San Benedetto auto Ferrari e moto Ducati, oltre ad altri marchi che rappresentano il Paese nel mondo.

Segue il comunicato:

«Attesa a San Benedetto per la seconda edizione della manifestazione “Rosso Italia”, organizzata dall’associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni e patrocinata dal Comune di San Benedetto con l’approvazione del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore alla cultura Lia Sebastiani. Un grande evento dominato dal colore “rosso”, che rappresenta la passione e l’amore per il nostro Bel Paese.

L’appuntamento è per sabato 22 giugno dalle 18 alle 24, nella cornice di Viale Secondo Moretti. Tanti i momenti che nell’arco dell’intera giornata mostreranno le eccellenze del “made in Italy” famoso in tutto il mondo, sotto il segno del colore rosso.

Faranno da apripista le “rosse” più desiderate, una rassegna di auto Ferrari che saranno esposte al pubblico, ma non mancheranno le moto Ducati, gli ultimi modelli oltre ad alcune fuoriserie uscite da Borgo Panigale. Dalla moda all’eno-gastronomia con la presenza del Brand Campari, noto in tutto il mondo e, restando in tema e in “zona”, il consorzio Rosso Piceno. Si spazierà dalla cultura, al sociale, alla moda, con Alessandra Bruni Atelier, che coordinerà il red carpet per la sfilata di abiti di alta moda, rigorosamente “rosso Valentino”, mentre Croce Rossa Italiana avrà uno spazio dedicato all’interno del quale saranno esposti i loro più prestigiosi mezzi e si potrà assistere a spettacolari dimostrazioni legate al soccorso. Sarà presente anche l’Associazione nazionale Vigili del fuoco con l’esposizione dei loro mezzi e l’opportunità di vedere il funzionamento.

Roberto Ilari, noto imprenditore di Montegiorgio, esporrà a Rosso Italia una decina di bellissimi esemplari provenienti dalla sua collezione di moto Ducati, passione coltivata da sempre. Fin da ragazzo, infatti, ha investito i suoi primi guadagni nell’acquisto di una di queste iconiche motociclette. La sua passione per le Ducati è cresciuta nel tempo, portandolo a diventare un collezionista di riferimento. In particolare, Roberto è orgoglioso delle Ducati di una serie limitata, considerate vere opere d’arte.

La giornata sarà ricca di imperdibili appuntamenti che rappresentano una grande occasione per promuovere la nostra cultura e, anche, per sensibilizzare il pubblico sulla campagna “scarpette rosse” contro la violenza sulle donne. Nel corso dell’evento si terrà un talk show alla presenza di personaggi esperti e di un testimonial d’eccezione, Luca Abete, inviato di Striscia la notizia. L’evento sarà presentato da Simona Barchetti.

Seguiranno momenti di premiazione dei principali personaggi che hanno reso il Paese Italia unico nel mondo.

Hanno collaborato: Vincenzo Sideri, Radio Azzurra, Caffè Mokambo, Di Paolo Arredamenti, Caffè Florian, Ristorante Ego food&drink, Brothers moto Ancona».