MONTEPRANDONE – Quinto incontro del VI Festival noir Piceno 2025 organizzato da Alchimie d’Arte con il Patrocinio del Comune di Monteprandone, che si svolgerà nella sala “Nazareno Luciani”, presso il palazzo Giovarti a Centobuchi, in via A. De Gasperi,235, Venerdì 27 giugno ore 18.00, con il ritorno dell’autore Massimo Moscato che presenterà la sua ultima opera letteraria dal titolo: “Codice Stradivari” ediz. Giacovelli. L’evento si avvale della collaborazione di Avis e Auser Monteprandone, degli sponsor Code Service di Lino Damiani e Farmacia San Giacomo di Fabrizio Roncarolo.

Presentano la serata Domenico Parlamenti presidente Alchimie d’Arte e Sonia Burini .

La voce narrante sarà la stessa Sonia Burini.

Esporranno le loro opere gli artisti:Onelia Capomagi, Carlo Gentili, M.F. De Laurentis, Gigi Morganti.

Si potrà anche visitare la mostra d’Arte all’interno della Sala: “Disvelazioni oniriche d’immagini immanenti” pitture e sculture di grandi artisti.

Massimo Moscato, è nato e vive a Terni. Di formazione scientifica, ha pubblicato svariati articoli tecnici sulle più prestigiosi riviste italiane del settore dentale e tenuto conferenze nazionali e internazionali in Europa, USA, Israele, ed Emirati Arabi uniti. E stato consulente dell’Istituto San Raffaele di Milano e del T.E.I. di Somerset nel Connectitut, per il settore merceologico, del medesimo comparto professionale. Colleziona antiquariato neoclassico e biedermeier da oltre trent’anni ed è un appassionato coltivatore di bonsai autoctoni e orientali. Nei suoi romanzi ama combinare ricerca storica e suspence, incentrando le rocambolesche avventure di Jaques Damato (agente speciale dei servizi segreti italiani) Totò – il suo fido stafford-shire bull terrier – sui criptci misteri irrisolti del passato.

Sinossi Breve.

Un deputato scompare nel nulla. Nessuna richiesta di riscatto. Nessuna traccia.

Jacques Damato, agente dei Servizi Speciali, viene incaricato di far luce sul caso. Ma ciò che scopre lo trascina in un’ossessione più antica di quanto immaginasse.

Al centro di tutto: un segreto riemerso nel 1869 dalla tomba profanata di Antonio Stradivari. Una formula perduta. Un codice nascosto. Inizia così una corsa contro il tempo tra logge massoniche, criminalità organizzata e poteri occulti internazionali.

E mentre il confine tra passato e presente si assottiglia, Jacques dovrà affrontare l’unico nemico che non si può prevedere: quello che lo conosce meglio di chiunque altro.

Ingresso gratuito. Info 3285546583. Ambiente climatizzato.