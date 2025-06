MONTEPRANDONE – Sesto ed ultimo incontro del Festival noir Piceno 2025 organizzato da Alchimie d’Arte con il Patrocinio del Comune di Monteprandone, che si svolgerà nella sala “Nazareno Luciani”, presso il palazzo Giovarti a Centobuchi, in via A. De Gasperi,235, Sabato 28 giugno ore 18.30, con l’autore Alessandro Morbidelli che presenterà la sua ultima opera letteraria dal titolo: “I figli dei chiodi” ediz. Vallecchi. L’evento si avvale della collaborazione di Avis e Auser Monteprandone, degli sponsor Code Service di Lino Damiani e Farmacia San Giacomo di Fabrizio Roncarolo.

Presentano la serata Domenico Parlamenti presidente Alchimie d’Arte e Enrica Consorti .

La voce narrante sarà la stessa Enrica Consorti.

Esporranno le loro opere gli artisti: Giuseppe Alesiani, Laura Nardinocchi, Carina Pieroni.

Si potrà anche visitare la mostra d’Arte all’interno della Sala: “Disvelazioni oniriche d’immagini immanenti” pitture e sculture di grandi artisti.

Alessandro Morbidelli, è nato ad Ancona nel 1978. È libero professionista e docente accademico. Ha pubblicato i romanzi: Ogni cosa al posto giusto (Robin Editore), Storia nera di un naso rosso (Todaro) e Trenta cani e un bastardo(Todaro). Dal 2020 è presidente di giuria del Concorso Letterario: Città di Grottammare per quanto riguarda la sezione Racconto Breve e direttore artistico del Festival Lacrima in giallo (www.lacrimaingiallo.it) di Morro D‘Alba in provincia di Ancona.

Sinossi Breve.

Cosimo e Mina, fratello e sorella, sono figli dei capi. Sergio, Carlino e la bellissima Rosa sono figli degli ultimi. Ognuno di loro possiede il chiodo, simbolo di affiliazione al clan e della violenza che vincolò Cristo alla Croce. Nel 1989, all’ombra delle faide mafiose, in una Puglia garganica ruvida e sanguigna, finisce l’estate e la loro infanzia. La brutalità adulta lacera per sempre l’innocenza e Cosimo, destinato a diventare re, sceglie la vendetta contro un nemico osceno e inesorabile, il Drago, il braccio destro di suo padre. Trent’anni dopo, a Milano, Cosimo è colui che decide il destino di molti, ed è pronto a sterminare una famiglia intera, simbolo vivente del suo più oscuro segreto. Ne fanno parte, tra gli altri, Sandra, madre tormentata e irrealizzata, incapace di fuggire dalla sua vita fatta di gabbie e di ossessioni, e suo figlio Giacomo, bambino silenzioso e sensibile, l’unico in grado di disinnescare la rabbia di Cosimo con l’ingenuità dei puri. Dopo Storia nera di un naso rosso, Alessandro Morbidelli torna con un romanzo di formazione sulla perdita dell’innocenza, sull’amore come motore principale delle vicende umane, sulla fuga come unica salvezza e sul prezzo da pagare per proteggere chi si ama.

Ingresso gratuito. Info 3285546583. Ambiente climatizzato