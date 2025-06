FERMO – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno nuovamente dimostrato grande determinazione nella lotta contro i reati predatori sul territorio. Varie le indagini condotte, tutte con esito positivo, che attestano l’attenzione dell’Arma nel contrastare il fenomeno dei furti. In particolare:

– A Pedaso, i militari della locale Stazione hanno concluso un’indagine avviata a seguito di una querela presentata da una donna. Grazie all’attenta analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 48enne italiano. L’uomo è stato riconosciuto l’autore di un tentato furto su auto, lo stesso aveva infatti forzato la serratura dell’autovettura

della vittima e aveva rovistato nell’abitacolo per la ricerca di oggetti di valore, dandosi poi alla fuga una volta sorpreso dalla proprietaria.

– Ancora a Pedaso, i Carabinieri di quel Comando hanno denunciato un altro 50enne italiano, senza fissa dimora. L’uomo, introdottosi all’interno di un’abitazione, aveva asportato il portafoglio della vittima contenente la somma di 250 euro.

– Un altro esito investigativo significativo è stato ottenuto a Montegranaro, dove i Carabinieri hanno raccolto la denuncia di una donna residente, la quale ha dovuto fronteggiare due persone introdottesi furtivamente nella sua abitazione, datesi poi alla fuga perché sorprese dalla denunciante. Anche in questo caso, le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili, si tratta di un 32enne italiano e di una 27enne extracomunitaria. Entrambi sono stati riconosciuti dalla vittima quali gli autori del tentato furto. I medesimi, sono stati altresì denunciati nuovamente dai Carabinieri di Montegranaro poiché ritenuti i responsabili del furto perpetrato ai danni di una pizzeria ubicata in quel centro. I titolari dell’attività avevano denunciato l’ammanco di 300 euro dal registratore di cassa, nonché di generi alimentari e materiale informatico per un valore di oltre 1.000 euro.

– A Porto Sant’Elpidio, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno avviato indagini dopo la denuncia del titolare di un negozio di ottica, ubicato in quel comune. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere e alle informazioni testimoniali raccolte, è stato identificato e denunciato alla competente Procura della Repubblica un 45enne italiano, il quale è risultato essersi appropriato furtivamente di un paio di occhiali da sole marca “Dolce e Gabbana” del valore di 200 euro.