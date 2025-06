ASCOLI PICENO – Si è tenuta presso la Bottega del Terzo Settore, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, la conferenza stampa di presentazione della 64ª Coppa Paolino Teodori, storica cronoscalata automobilistica in programma dal 27 al 29 giugno sui tornanti del Colle San Marco.

Organizzata dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, la manifestazione vanta il patrocinio e il sostegno del Comune di Ascoli Piceno, della Provincia, della Regione Marche, del CONI Marche e della Fondazione Carisap. Il direttore sportivo Pierluigi Terrani ha introdotto gli interventi sottolineando la validità della competizione per il Campionato Italiano Super Salita e per il CIVM, che attirerà i migliori piloti nazionali.

Nonostante la mancata validità europea, è stata annunciata con orgoglio l’assegnazione ad Ascoli, a fine ottobre, delle premiazioni ufficiali del Campionato Europeo, un evento che coincide con il riconoscimento di Ascoli come Città Europea dello Sport 2025.

Tra gli interventi, quello dell’assessore allo sport Nico Stallone, che ha lodato le capacità organizzative e il lavoro dello staff, e quello di Paolino Teodori, nipote dell’ideatore della corsa, che ha ringraziato per il ricordo del nonno e ribadito l’importanza della sicurezza per lo svolgimento dell’evento.

Il presidente del CONI Marche, Fabio Luna, ha evidenziato la cura e l’impegno nella realizzazione di un evento d’eccellenza per la regione. Il consigliere Maurizio Curzi ha ricordato gli sforzi per garantire la sicurezza di piloti e pubblico. Il direttore di gara Fabrizio Bernetti, in servizio da oltre vent’anni, ha ribadito la grande macchina organizzativa che coinvolge oltre 200 persone operative durante l’evento.

Novità assoluta di quest’edizione sarà il Rombo Family’s Village: uno spazio al Pianoro di San Marco con simulatori di F1, maxischermi, DJ set “Turbo Sound”, intrattenimento per bambini, la mascotte “Rombo” (un cinghiale da corsa ideato da Laura Martellini), truccabimbi e concorsi di disegno. Il villaggio sarà curato dalle associazioni Impero, AP Events e Apply, con la partecipazione dell’UNICEF, che premierà i primi dieci classificati con le celebri “Pigotte”.

Come ogni anno, saranno assegnati i premi in ceramica ascolana, realizzati dall’artista Andrea Fusco, e sarà attivo un servizio navetta gratuito, in collaborazione con Start, dal bivio Colle al Pianoro di San Marco.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky (canale 228 Acisport TV) e sui principali social. Una 64ª edizione ricca di novità, tradizione e adrenalina, pronta a infiammare ancora una volta il cuore degli appassionati.