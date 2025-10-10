GROTTAMMARE – Una passeggiata sul lungomare per stare in forma, farsi cullare dal suono delle onde, godere del panorama e, perché no, lasciarsi coinvolgere anche dall’energia del volontariato. L’invito è per sabato 11 ottobre in piazza Kursaal a Grottammare, con “Volontariato d’aMare”, una giornata dedicata all’incontro con il mondo dell’associazionismo locale, tra creatività, gioco, cura del territorio e partecipazione. L’evento, alla seconda edizione, è promosso dal CSV Marche Ets (Centro servizi per il volontariato), con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Bottega del Terzo settore.

A partire dalle 9,30, la piazza si animerà con numerose attività proposte da una quarantina di associazioni del Piceno, che daranno vita a esercitazioni, dimostrazioni e laboratori per tutte le età e naturalmente saranno presenti con stand informativi dove sarà possibile incontrare volontari e volontarie e conoscere da vicino i progetti e le opportunità di impegno sul territorio. Si potrà partecipare a momenti di gioco per bambini, attività manuali, esperienze legate alla cura del corpo e del benessere, ma anche azioni di sensibilizzazione ambientale e civica, come l’educazione al riciclo e il decoro urbano. Non mancheranno momenti dedicati alla creatività, alla cucina sostenibile e alla scoperta della natura, con il coinvolgimento di realtà attive in diversi settori: dalla salute all’inclusione, dalla prevenzione alla protezione civile.

“Con Volontariato d’amare vorremo dare un nuovo significato al tempo condiviso – spiega il presidente della delegazione di Ascoli Piceno del CSV, Massimo Lauri – non una semplice passeggiata, ma un’occasione per scoprire come, anche con piccoli gesti, si può contribuire a costruire comunità più unite, inclusive e solidali.”



“I volontari e le associazioni sono il cuore pulsante delle nostre comunità – aggiunge l’assessora all’Inclusione sociale del Comune di Grottammare, Monica Pomili -. Sono donne e uomini che, con discrezione e costanza, scelgono ogni giorno di donare tempo, energie e cuore agli altri. Li ringrazio di cuore, a nome mio e di tutta l’Amministrazione, per la dedizione e per l’amore concreto con cui svolgono le loro attività, con una forza silenziosa e contagiosa che arricchisce e unisce tutti noi. “Volontariato d’Amare”, dunque, è molto più di una giornata di festa: è l’abbraccio di una comunità che si riconosce nei valori della generosità, dell’ascolto e del dono”.

Nel pomeriggio, il programma proseguirà alle 17 nella sala teatro Kursaal, con l’incontro pubblico “Giovani e volontariato. Una sfida per il futuro”, un momento per riflettere insieme sul tema del ricambio generazionale nelle associazioni e il coinvolgimento dei più giovani nei percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà: interverrà Paolo Nanni, comunicatore sociale, formatore e direttore artistico di Red (Rete Educazione Digitale) e si confronteranno rappresentanti di CSV, Comune di Grottammare, Bottega terzo settore e associazioni presenti.