GROTTAMMARE – Nel tardo pomeriggio di oggi, 18 giugno, in via Manzoni, ad altezza del civico 91, sono caduti diversi calcinacci in strada e sulle auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Benedetto per verificare le condizioni dell’edificio e per mettere in sicurezza la zona.

La via attualmente è interdetta alla circolazione.

Non si segnalano particolari danni a cose o persone.