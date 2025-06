GROTTAMMARE – Nel pomeriggio di oggi, 20 giugno, fra le ore 16.30 e le ore 17.40, si sono resi necessari 4 interventi di salvataggio in mare nel tratto davanti il Residence Le Terrazze, ad altezza delle scogliere.

Nel primo caso erano andati in difficoltà due turisti, M.M e L.F., una donna e un uomo, residenti a Parma, entrambi di 72 anni. Il bagnino si è presto accorto dei due che chiedevano aiuto ed è partito a nuoto. Riportati dove era possibile toccare e poi sulla riva, non si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Il tempestivo salvataggio ha, difatti, impedito che ingerissero acqua.

Nel secondo caso, a chiamare aiuto sono stati due turisti di Vicenza, un uomo e una donna. Per quest’ultima è bastato condurla in sicurezza in un punto dove toccava. L’uomo, invece, poiché aveva bevuto e non respirava bene, è stato condotto a riva, messo in posizione di sicurezza e per lui è stato necessario l’intervento del personale sanitario per il rilievo dei suoi parametri e le cure del caso.