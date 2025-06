LODI – Si è conclusa oggi, 18 giugno, a Lodi, la terza tappa del progetto “Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo”, il lungo e impegnativo viaggio in bicicletta da Civitanova Marche al santuario del Ghisallo, in Lombardia, che sta facendo la ciclista e consigliera del gruppo AIDO Civitanova-Montecosaro, Laura Carota, per sensibilizzare alla cultura della donazione degli organi e per ricordare il compagno scomparso, Andrea Micucci, i cui organi sono stati donati.

Reduce dalla cena sociale di ieri sera a Modena, organizzata da diverse associazioni della città, cui sono intervenute famiglie di donatori di organi e persone che hanno ricevuto in dono degli organi, che hanno raccontato la propria esperienza di vita, questa mattina Laura Carota ha ripreso il percorso diretta inizialmente a Piacenza. Il primo tratto di strada, fino a Reggio Emilia, è stato lento e faticoso, ma, superate alcune difficoltà nel percorso, Laura e il suo seguito sono arrivati con facilità a Piacenza, dove hanno incontrato i rappresentanti dell’AIDO e dell’AVIS locali, scortati, per una decina di chilometri prima di arrivare in città, da un gruppo di ciclisti e da due agenti della polizia locale. “L’accoglienza a Piacenza è andata oltre la semplice accoglienza, è stata una risposta alle nostre necessità, un’intuizione delle nostre difficoltà, un’accoglienza emozionante e coinvolgente – ha commentato soddisfatta Laura Carota. Scortati sempre dallo stesso gruppo fino a qualche chilometro dopo Piacenza, il viaggio verso Lodi è ripreso in perfetto orario e si è rivelato un percorso piacevole e agevole, anche grazie al clima mite e ben sopportabile che gli ha consentito l’arrivo a Lodi alle 14,30, con largo anticipo sulla tabella di marcia. Nuova straordinaria e calorosa accoglienza anche nella piazza di Lodi, dove tanta gente era ad aspettarli con una splendida torta con su scritto lo slogan del progetto, un rinfresco, dei doni, delle targhe e tanti messaggi coinvolgenti sulla cultura del dono, un gesto che rende merito ai donatori di organi e alla vita stessa e che, per questo, va onorato.

Domani quarta e ultima tappa verso la meta finale: il santuario del Ghisallo.