SAN BENEDETTO – Ieri, 17 giugno, nella tarda serata i Carabinieri sono intervenuti in via Legnago a San Benedetto per un’aggressione che ha visto coinvolti due uomini.

Una volta giunti sul posto l’aggressore, un 50 sambenedettese, dopo aver aggredito un passante senza motivi apparenti, si è scagliato anche contro i militari.

La vittima dell’aggressione, rimasta ferita, è stata trasportata al Madonna del Soccorso per le cure necessarie.

Il 50enne è stato arrestato per i reati di lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi bianche.