MODENA- E’ Modena la seconda tappa del viaggio di Laura Carota, ciclista e consigliera del gruppo AIDO Civitanova-Montecosaro, che sta portando avanti il progetto “Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo”, facendo un percorso in bicicletta iniziato ieri da Civitanova Marche e che terminerà il 19 giugno al santuario del Ghisallo, per sensibilizzare alla cultura della donazione degli organi e in memoria del compagno Andrea Micucci, i cui organi sono stati donati subito dopo la sua scomparsa nel 2023.

Tappa questa di oggi, 17 giugno, purtroppo segnata dal forte mal tempo a causa di piogge e raffiche di vento, che hanno costretto Laura e il suo seguito a effettuare in treno la tratta da Savignano sul Rubicone, dove era arrivata ieri pomeriggio, a Bologna, dove è stata calorosamente accolta nella sede dell’AIDO provinciale da alcuni rappresentanti con cui c’è stato anche uno scambio di doni. Da Bologna, però, come da programma, Laura ha proseguito in bicicletta fino a Modena, tappa finale di questa sua seconda giornata di viaggio.

A Modena c’è stato un altro importante incontro, quello sia con i rappresentanti dell’AIDO che con quelli dell’AVIS, con una visita del centro AVIS, centro operativo d’eccellenza che serve gran parte d’Italia, grazie all’ottima organizzazione tecnica, e degli uffici dell’ AIDO. “Modena è una città bellissima e sorprendente che ha puntato molto sulla cultura del dono – ha commentato Laura Carota. Scortati poi dai vigili urbani, Laura e i suoi accompagnatori si sono recati al centro di Modena dove, insieme al gruppo ciclistico AVIS, hanno visitato le bellezze della città e hanno incontrato i vertici comunali, con cui c’è stato un altro scambio di doni. Prima della cena di beneficenza a base di prodotti tipici, in programma stasera in una parrocchia della città, cui è invitata tutta la cittadinanza, Laura ha anche avuto un incontro toccante, quello con un ragazzo che ha ricevuto un cuore nuovo, a testimonianza dell’importanza della cultura del dono, di cui Laura Carota si sta facendo promotrice attraverso questa sua straordinaria iniziativa. Domani terza tappa.