SAN BENEDETTO – È stata firmata in data odierna, venerdì 13 giugno, la convenzione tra il Comune e la Sambenedettese per la gestione dello stadio “Riviera delle Palme”.

Questo il commento del primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo: “Si chiude così un percorso complesso per l’assegnazione di quest’impianto sportivo che, per qualità architettonica e dimensioni, sta a cuore a tutta la città, ben oltre i confini della tifoseria rossoblu. Ci siamo impegnati a fondo, con i nostri tecnici e d’intesa con la Samb, perché tutte le pratiche necessarie si svolgessero nel più breve tempo possibile ma sempre in aderenza alle disposizioni di legge. Ora consegniamo il gioiellino dell’architettura sportiva, tra i più apprezzati stadi al mondo, alla U.S. Sambenedettese, certi che saprà custodirlo e valorizzarlo come merita”.