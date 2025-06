Domenica 8 giugno, sotto i riflettori infuocati del Cage Warrior Academy a Salerno, Francesco Marconi ha scritto un’altra pagina epica per la MJ Academy, portando a casa una vittoria da vero guerriero nella categoria lightweight.

In uno degli incontri più attesi della serata, Marconi ha dominato con tecnica, cuore e mentalità da professionista e. Una performance lucida e feroce che ha lasciato il segno, confermando il lavoro straordinario svolto insieme al suo team: coach Jack Amabili ( sostituto all’angolo in modo egregio da un altro campione Alessandro Ortolani), Matteo Pagani per la preparazione fisica, e tutta la famiglia MJ che ogni giorno cresce e prepara atleti pronti per il grande salto.

Non solo una vittoria, ma un messaggio chiaro: la MJ Academy è presente, preparata e affamata di successi. Un altro tassello che rafforza il nome della nostra scuola sui palcoscenici nazionali.