SAN BENEDETTO – Presso il ristorante Il Pescatore si è svolto il 31 maggio un incontro conviviale tra ex dipendenti della sanità sambenedettese. L’incontro ha visto la partecipazione di Medici, Infermieri, Tecnici e personale amministrativo. Hanno partecipato circa 70 ex dipendenti alcuni dei quali in pensione da decenni.

Una bella iniziativa per ritrovarsi e ricordare episodi belli e meno belli trattandosi di un ambiente che si occupa di malati e malattie.

Tutti i partecipanti hanno espresso il desiderio di ripetere periodicamente l’iniziativa con l’intendo di aggiungere alla parte conviviale, anche momenti di riflessione e dibattito circa le condizioni della sanità pubblica in Italia ed in particolare nel nostro territorio.

Una bella iniziativa pertanto ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che hanno partecipato.