SAN BENEDETTO – Segue nota stampa del sindaco Antonio Spazzafumo:

“In merito alle polemiche sollevate da Fratelli d’Italia sull’invito all’incontro con Matteo Ricci, si ritiene doveroso chiarire quanto segue.

L’invito è stato gestito con le stesse modalità previste per qualsiasi altra iniziativa pubblica in cui si richiede esplicitamente di “estendere l’invito ai Consiglieri Comunali”, senza alcuna discriminazione o volontà di favorire questa o quella parte politica.

Ho sempre favorito la partecipazione e il confronto democratico, indipendentemente dal colore politico degli interlocutori, come quando ho portato i miei saluti al convegno di Fratelli d’Italia il 1 marzo.

Qualora si fosse trattato di un’iniziativa di un’altra parte politica, ma con al centro sempre un esponente delle istituzioni, il trattamento sarebbe stato il medesimo.

Accusare l’amministrazione di “tradire lo spirito civico” rischia di trasformare ogni momento di partecipazione in uno scontro ideologico. Il nostro obiettivo rimane quello di lavorare per l’interesse generale, dando spazio a tutti coloro che vogliano contribuire con proposte e idee”.