SAN BENEDETTO – È già la seconda volta nel corrente mese di maggio che la Tensostruttura all’Agraria finisce nel mirino dei vandali, al momento ancora ignoti. Il primo episodio si è verificato lo scorso 11 di maggio e il secondo nella passata notte fra il 25 e il 26 del mese.

È stato Jean Carlo Mattoni a denunciare l’accaduto, nel giorno 12 maggio, alle autorità. In quanto socio fondatore della World Sporting Academy, la società ha concessione oraria per l’utilizzo della suddetta struttura, all’interno della quale sono state installate attrezzature acquistate dalla società stessa.

Nello specifico ignoti si sono introdotti all’interno con metodi di effrazione, danneggiando le attrezzature e gli strumenti da allenamento, sporcando, inoltre, l’intero ambiente. Nella nottata trascorsa, ci ha riferito il Signor Mattoni, i vandali sono entrati rompendo la porta antipanico del lato sud della struttura.

Quello che emerge nella denuncia fatta è anche una situazione di scarsa sicurezza e sorveglianza: “Da diverso tempo ormai la struttura non viene gestita nel migliore dei modi. Chi dovrebbe gestire tutto il plesso non ottempera ai lavori di manutenzione previsti, infatti la nostra struttura presenta evidenti problemi di sicurezza. Ad esempio, la porta di accesso non viene mai chiusa; la porta di ingresso agli spogliatoi è completamente rotta; non è presente un sistema di videosorveglianza“.