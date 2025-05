Dimissioni protette in integrazione sociosanitaria. Progetto realizzato in sinergia tra l’A.S.T. e tre ambiti territoriali sociali del Piceno

Costruito il progetto per l'assistenza a domicilio delle persone non autosufficienti dimesse dall'ospedale tra l'A.S.T. e gli Ambiti Territoriali Sociali, 21, 22, 23. Il progetto è già in atto dal 30 settembre scorso con la finalità di sostenere le famiglie con persone non autosufficienti a domicilio

di Giancarla Perotti