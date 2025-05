Durante la discussione, i Sindaci hanno esposto con forza le difficoltà che tanti cittadini si trovano ad affrontare nella ricerca di alloggi in affitto a costi sostenibili. Il Presidente di ANCE Marche, Massimo Ubaldi, ha riconosciuto la gravità della situazione, evidenziando come la scarsità di abitazioni in affitto sia un fenomeno diffuso a livello regionale. Lo stesso Ubaldi ha inoltre sottolineato come l’aumento dei costi di costruzione abbia indirettamente contribuito ad aggravare questa criticità, rendendo meno conveniente per i privati immettere sul mercato degli affitti nuove unità abitative a prezzi accessibili.

Al termine di un confronto costruttivo, le parti hanno concordato sulla necessità di operare un intervento concreto in sinergia tra le parti ed è stata presa la decisione di costituire un gruppo di lavoro congiunto allo scopo di definire una strategia d’azione condivisa.

Il gruppo avrà il compito di esplorare possibili ipotesi progettuali volte ad aumentare la disponibilità di alloggi ad affitto calmierato attraverso l’analisi delle risorse già disponibili sul territorio e l’individuazione di bandi regionali, nazionali o europei attraverso i quali poter richiedere finanziamenti dedicati al contrasto della crisi abitativa.

“L’incontro – ha dichiarato al termine Andrea Sanguigni, assessore alle politiche sociali del Comune di San Benedetto capofila dell’ATS 21 – ha rappresentato un primo, importante passo verso la ricerca di soluzioni concrete per un’emergenza sociale che ha un impatto significativo sulla qualità della vita delle comunità locali e l’impegno congiunto dei Sindaci, della Caritas e di ANCE Marche testimonia la volontà di affrontare la questione con determinazione e spirito di collaborazione perché si giunga al più presto a una soluzione”.