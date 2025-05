SAN BENEDETTO DEL TRONTO –L’evento è organizzato da La Bottega di Bobo in collaborazione con Brothers Management e si terrà nella casa della Fi.Fa Security Unione Rugby San Benedetto: il campo Nelson Mandela.

Quest’anno Bobolandia si arricchisce di un significato ancora più profondo: il ricavato dei biglietti d’ingresso sosterrà l’Associazione Culturale “Futura” e l’Associazione di Volontariato e Beneficenza “Il Sole di Giorgia”, che opera negli ospedali del territorio con attività di clownterapia per portare un sorriso ai bambini ricoverati.

Un’occasione da non perdere anche per festeggiare un grande traguardo sportivo: la promozione in Serie A della squadra FIFA Security Rugby Unione Rugby San Benedetto. La giornata sarà dunque anche un momento di celebrazione e orgoglio per la città e per tutti gli appassionati di sport.

Il parco si trasformerà in un grande villaggio del divertimento con:

– Area Food

-Giochi

– Musica dal vivo