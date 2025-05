Mister Indiani: “Nessuno gioca per perdere noi vogliamo onorare tutte le partite. Certo che per come si era messa nella prima mezz’ora sembrava impossibile rimontarla ma i ragazzi non hanno mollato. L’importanza e la veridicità di queste partite lascia secondo me il tempo che trova, sono partite di tutt’altra dimensione rispetto a quelle di campionato quindi non sono un test attendibile. La nostra stagione è stata molto positiva, abbiamo vinto il campionato con un largo anticipo, cosa che neanche noi ci aspettavamo e dunque siamo molto soddisfatti”.

Ottavio Palladini: “Fino al 40′ abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare anche il terzo gol. Contro le grandi squadre se abbassi un attimo l’attenzione prendi gol. Rispetto a domenica scorsa è stata una partita diversa, credo che oggi avremmo meritato qualcosa di più. Siamo stati troppo leziosi e l’abbiamo pagata, poi nella ripresa abbiamo preso un gol su un calcio piazzato dove saremmo dovuti essere più aggressivi. A livello mentale non abbiamo messo in campo la stessa cattiveria che abbiamo avuto in campionato”.