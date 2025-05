SAN BENEDETTO – Nella mattinata di mercoledì 7 maggio, il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al presidente ERAP Marche Saturnino di Ruscio e alla consigliera ERAP Giulietta Capriotti, hanno consegnato a dodici famiglie utilmente collocate in graduatoria le chiavi di altrettanti alloggi di edilizia popolare recentemente realizzati in una nuova palazzina sita in via La Malfa, nel quartiere Agraria.

Con questo passaggio si sancisce la conclusione del percorso che ha visto la realizzazione degli spazi in via La Malfa, parte della più ampia opera di recupero di spazi abitativi che il Comune ha posto in essere con ERAP Marche, ma non la fine del percorso per lenire gli effetti della crisi abitativa di cui è oggetto San Benedetto.

Infatti, il Sindaco ha voluto rinnovare ancora una volta il suo impegno e quello dell’Amministrazione comunale a proseguire la collaborazione con ERAP Marche perché tutti gli alloggi di edilizia pubblica esistenti tornino a essere fruibili e perché si trovino soluzioni che permettano la realizzazione di nuovi appartamenti a fronte di una domanda sempre più alta.