SAN BENEDETTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo cerca di fare chiarezza, in una nota trasmessa attraverso il canale istituzionale, in merito ad un articolo recentemente pubblicato sullle pagine Corriere Adriatico riguardante l’ex Liceo di via Leopardi, nel quale sono riportati alcuni virgolettati del Primo Cittadino che solleciterebbe la Fondazione Carisap per avere una risposta a stretto giro, rispetto al finanziamento chiesto per un progetto riguardante la struttura.

“Attualmente sono in corso dei colloqui con la Fondazione Carisap riguardo a una proposta progettuale relativa all’edificio – si legge nella nota – Queste interlocuzioni si stanno svolgendo in un clima di piena collaborazione e sinergia con l’organo direttivo della Fondazione, nella prospettiva comune di valorizzare un immobile che rappresenta un importante punto di riferimento per la città.

“Stiamo affrontando il percorso con grande senso di responsabilità e visione condivisa – dichiara il sindaco – con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio funzionale e moderno, in linea con le esigenze culturali e sociali del territorio. Ringrazio la Fondazione per l’impegno costante nella città di San Benedetto, come dimostrato anche con la firma della convenzione per il contributo di 450.000 € sul progetto dell’ex stadio Ballarin e colgo l’occasione per congratularmi con il Presidente Dott. Maurizio Frascarelli per la sua elezione a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Acri.”

Il Sindaco ribadisce quindi che l’Amministrazione comunale e la Fondazione Carisap sono impegnate a garantire trasparenza e partecipazione in ogni fase del processo.