Di Ana Dorin

SAN BENEDETTO – Domenica la Samb, presso lo stadio ‘Riviera delle Palme’, attende in casa la Civitanovese Calcio, squadra con cui il gemellaggio regge da più di 30 anni, condividendo anche gli stessi colori. Possiamo definirla una partita tra amici, incorniciata dallo stesso pubblico numeroso che continua a seguire la squadra per onorarla fino alla fine.

La Civitanovese dovrà impegnare i migliori uomini e schierare in campo tutte le risorse disponibili in quanto la partita va vinta, almeno per darsi la possibilità di giocarsi i play-out e di non subire la retrocessione diretta in Eccellenza. Giocheremo sicuramente con i soliti under che hanno dato grandi soddisfazioni a Palladini nella partita con la Fermana, dando la possibilità anche a loro di provare l’emozione di giocare sul campo da calcio della propria squadra.

Siamo pronti per l’ultima partita di campionato; i conti, fortunatamente, sono stati chiusi prima.

Che sia nuovamente una domenica di festa.

Forza SAMB!