Il G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) della diocesi di San Benedetto ha programmato tre incontri di formazione on line:

il primo si svolgerà, martedì 6 maggio 2025, alle ore 21.15 con l’introduzione di mons. Gianpiero Palmieri, vescovo delle due diocesi del piceno: Ascoli e San Benedetto. Il relatore è Francesco Mangani sacerdote, docente di Mariologia alla Scuola di Formazione Teologica, cappellano dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli, scrittore e operatore culturale.

Il secondo: “Le indulgenze giubilari, segno di Speranza per il popolo in cammino e le interpretazioni arbitrarie”, sarà tenuto da don Lorenzo Bruni, il 14 maggio 2025. Seguirà un terzo incontro: “Giochi medianici praticati anche a scuola tra gli adolescenti. Il volto oscuro dell’inganno”, tema trattato dal prof. Andrea Porcarelli, pedagogista docente dell’Università di Padova previsto per il 20 maggio 2025.

“La lode delle creature: la spiritualità di San Francesco e le distorsioni new age” è il titolo della relazione. «L’intervento sarà diviso in tre parti», spiega Mangani «Nella prima verranno illustrate brevemente le caratteristiche del New Age, mettendo in risalto le divergenze sostanziali con la teologia cattolica. Nella seconda parte verrà approfondito “Il cantico delle creature“, confutando ogni interpretazione che ne è stata fatta dalla New Age. Nell’ultima e terza parte si approfondiranno alcuni luoghi comuni sulla figura di san Francesco, cercando di smentirli alla luce degli stessi scritti francescani e del magistero dell’amato Papa Francesco».

L’incontro sarà moderato da Giancarla Perotti che insieme al marito, diacono Antonio Barra sono i referenti del G.R.I.S. diocesano.

Ma che cos’è il G.R.I.S.?

Il G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa), denominato fino all’anno 2001 “Gruppo di Ricerca e di Informazione sulle Sette”, è un’associazione privata di cattolici, culturale e religiosa, senza scopo di lucro, costituitasi ufficialmente il giorno 8 febbraio 1987, a livello nazionale con sede a Bologna e presente in quasi tutte le diocesi italiane.

Il suo statuto è stato approvato il 25 settembre 1990 dalla Conferenza Episcopale Italiana.

“Oltre all’impegno per la ricerca dei Movimenti Religiosi Alternativi, i membri della nostra associazione svolgono un servizio pastorale” afferma Giancarla Perotti, “che consiste nell’annunciare il Vangelo a chi ne fa richiesta e soprattutto approfondire, con lo studio e la ricerca, la fede cattolica e altre fedi. Purtroppo oggi molte persone hanno una doppia appartenenza religiosa senza rendersene conto proprio perché manca la formazione.”.

Aiutare quanti vivono una situazione problematica o di disagio causata dall’attività di aggregazioni o singole persone che operano in ambito religioso, parareligioso, spiritualista o magico, è una tra le più importanti finalità del G.R.I.S.

L’equipe diocesana è al servizio di tutte le persone credenti, atee o appartenenti ad altre fedi per un dialogo rispettoso e proficuo ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30 presso il Centro di Ascolto G.R.I.S., in via Pizzi, 25 a San Benedetto.

Altre informazioni: https://www.ancoraonline.it/2022/04/11/diocesi-giancarla-antonio-fondatori-g-r-s-importante-lascolto-delle-persone-dialogo-quelle-ricerca-dio/

Il link per collegarsi si può richiedere al seguente indirizzo mail: giancarlaperotti@gmail.com