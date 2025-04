Blackout in Spagna, Portogallo e Francia: internet fuori uso e trasporti bloccati

Un vasto blackout ha colpito oggi Spagna, Portogallo e il sud della Francia, lasciando milioni di persone senza corrente. L’interruzione dell’erogazione elettrica è avvenuta intorno alle 12:50 per cause ancora in fase di accertamento; tra le ipotesi, quella di un possibile attacco informatico.