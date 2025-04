CHIARAVALLE (AN) – Nel 2022, un 59enne di Chiaravalle aveva messo in atto una campagna persecutoria nei confronti di un ex-collaboratore della sua attività commerciale che aveva, poi, aperto una sua attività.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’uomo procedeva per pedinamenti e appostamenti continui nei luoghi che la vittima era solita frequentare. Episodi che sono poi sfociati in vere e proprie minacce di morte, davanti a parenti o suoi dipendenti, frasi come “Ti taglio la gola“, “Ti pugnalo“.

Per quanto sopra, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione per il 59enne a cui, fino ad ora, era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento.