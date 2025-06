MATELICA (MC) – I Carabinieri della Stazione di Matelica, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Camerino e del Comando Provinciale di Ancona, hanno arrestato un 24enne di origini albanesi, residente ad Ancona, resosi responsabile di atti persecutori e violenza sessuale, ai danni della ex compagna. Il ragazzo, nonostante la fine della relazione, aveva continuato a minacciare e molestare la sua ex, non rassegnandosi alla fine del loro rapporto.

Nei giorni scorsi, lo stesso, a Matelica, si era già reso protagonista di comportamenti minacciosi e aggressivi ai danni della sua ex e pertanto era stato deferito all’A.G. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Ancona Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.