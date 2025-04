ANCONA – “La richiesta di sobrietà relativamente alle celebrazioni del 25 aprile è stata ridicola. Si tratta di una festa nazionale, alla base della nostra Repubblica. La cosa strana, piuttosto, è un’altra: ovvero, che non partecipino esponenti del governo e figure istituzionali. Questa è la vera anomalia. In ogni città ci sono manifestazioni in cui verranno ricordati i nostri caduti e i caduti alleati. Il 25 aprile non è un rave”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, nel corso di “Specchio dei tempi”, talk del mattino in onda su Rainews24.