​GROTTAMMARE – Si è svolto a Grottammare, nella sala riunioni dell’Hotel Parco dei Principi, il corso interdistrettuale di Leadership per Lions Emergenti (Elli), organizzato dal Distretto Lions 108A, un programma formativo interattivo della durata di tre giorni, progettato per preparare i soci Lions a ricoprire incarichi di leadership all’interno del proprio club, in particolare quello di presidente: docenti Lions del corso, Fabrizio Ungaretti e Francesca Romana Vagnoni.

A livello mondiale, nell’ultimo anno, Lions e i Leo di tutto il mondo, con il supporto della Lions Clubs International Foundation (LCIF), hanno servito oltre 422 milioni di persone attraverso diverse cause globali: durante questo periodo, i Lions hanno realizzato oltre 1,6 milioni di progetti di service, registrando un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. In Italia, come evidenziato nell’ultimo Bilancio di Missione, hanno donato quasi 12 milioni di euro, assistendo in numerosi “service” 4 milioni e mezzo di persone su tutto il territorio nazionale attraverso 1,3 milioni di ore dedicate dai soci volontari.

“Si è concluso, con una partecipazione superiore a quanto previsto – ha detto Giuseppe Milazzo, Coordinatore Distrettuale del Global Leadership Team del Lions Club di San Benedetto – il corso base per la formazione di leader all’interno dei nostri club, che possano gestire le sfide e le complessità, al servizio delle nostre comunità e della nostra gente”.

Tra i numerosi argomenti affrontati nelle tre giornate, l’ultima è stata dedicata in ampia parte alla Mission 1.5, un’iniziativa globale del Lions Clubs International lanciata con l’obiettivo di aumentare il numero dei soci a livello mondiale fino a 1,5 milioni.

“Il traguardo del milione e mezzo di Lions nel mondo – ha detto ai partecipanti la docente Francesca Romana Vagnoni, che ha anche l’incarico di Referente Mission 1.5 e Coordinatrice Distrettuale del Global Membership Team – non è di per sé lontano: i Lions nel mondo sono già un milione e quattrocento mila e siamo a centomila associati dal traguardo, il punto è che con un milione e mezzo di soci potremo aiutare un miliardo di persone con i nostri service, una cifra doppia rispetto a quella che attualmente è interessata dai nostri service. L’obiettivo si raggiunge con i nuovi soci e coinvolgendo anche quelli attuali, questa è la forza propulsiva che può fare la differenza: il binomio tra il coinvolgimento dei nuovi soci e di tutti quelli che abbiamo. È importante anche formare e sviluppare la leadership, come abbiamo fatto con questo corso a Grottammare”.

Al corso hanno partecipato 31 soci di tre distretti e numerosi club: San Benedetto del Tronto, Pisa “Certosa”, Prato “Curzio Malaparte”, Perugia “Host”, Roma “Quirinale”, Roma “Pantheon”, Città di Castello “Host, Roma “Sybilla”, Cattolica, Ortona, Pescara “Host”, Vasto “New Century”, Montesilvano, Atri “Terre del Cerrano”, Ravenna “Host”, Chieti “I Marrucini”, Forlì “Host”, Ancona “Le Mole”, Termoli “Host”, Termoli “Tifernus”, Macerata “Host”, Misano Adriatico, Ortona.