INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI INERENTE L’INSTALLAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE (PROT. N. 77194 DEL 10/10/2024) INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANDREA TRAINI E NICOLO’ BAGALINI RIGUARDANTE LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO “MARCELLO CIARROCCHI” (PROT. N. 79161 DEL 17/10/2024) INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI AD OGGETTO: “INVESTIMENTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'” (PROT. N. 87044 DEL 13/11/2024) INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE PIAZZA “PAZIENZA” (PROT. N. 87286 DEL 14/11/2024) INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE DE VECCHIS AD OGGETTO: “DESTINAZIONE IMMOBILE EX LICEO VIA LEOPARDI N. 27 CON ABITAZIONE ATTIGUA SU VIA VOLTURNO” (PROT. N° 87516 DEL 14/11/2024) INTERPELLANZA A INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LORENZO MARINANGELI AD OGGETTO: “SITUAZIONE ATTUALE EX FABBRICA SGATTONI” (PROT. 87608 DEL 14/11/2024) INTERROGAZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI RIGUARDANTE LA SOCIETA’ C.I.I.P. S.P.A. (PROT. N. 87749 DEL 15/11/2024) COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA CON D.G.C. N.176/2024 A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DELL’U.O.”GESTIONE SERVIZI PER L’INFANZIA” RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA CON D.G.C. N.195/2024 PER SPONSORIZZAZIONI LEGATE ALL’AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED INTERVENTI NELL’AMBITO DELL’AREA COMUNITÀ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 – APPLICAZIONE DI QUOTA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E VARIAZIONI AI SENSI L’ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 EX ART. 37 D. LGS. 36/2023 E DEL DUP 2024/2026 AGGIORNAMENTO DEL “CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO” AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 2 LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, modificata dal D.L. 8.11.2021 n. 120, convertito con modificazioni in Legge 8/11/2021 n. 155 – ANNUALITÀ FINO AL 2023- ADOZIONE APPROVAZIONE PROGETTO PLANOVOLUMETRICO PER ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO IMMOBILI COMUNALI ZONA PINETA VIALE BUOZZI – ART.48/3 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE DESIGNAZIONE DEI NUOVI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN SENO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO. MOZIONE A INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUCIANA BARLOCCI AD OGGETTO: “AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA” (PROT. N. 87568 DEL 14/11/2024)

Prima dell’inizio della seduta, un minuto di silenzio in ricordo di Massimiliano Galletti.

Mozione d’ordine del consigliere Giorgio De Vecchis: “Presidente e segretario generale, vi ricordo che voi siete garanti della correttezza del Consiglio comunale, l’appello è stato fatto alle 9.07 per aspettare un consigliere di maggioranza. Il mancato rispetto delle regole è una cosa grave, è rappresentativo dello stato di questa maggioranza che se fora una gomma o gli prende un raffreddore il consiglio non ha il numero legale. L’appello deve essere fatto tassativamente alle 9, e lei presidente non l’ha fatto quindi questo consiglio dovrebbe essere nullo. E’ uno sfregio nei confronti del comune, è vergognoso”.

Ore 9.22 Si passa al tema campo sportivo “Ciarrocchi”, Bagalini: “Numerose sono ormai le lamentele sulla tribuna inagibile, che causano problemi e disagi alla stagione sportiva già iniziata. Chiediamo se l’amministrazione ha un piano progettuale avviato per evitare questo danno di immagine”. Parola al vicesindaco Capriotti che spiega: “L’inagibilità della struttura è un problema che è emerso nel 2022 quando il commissario ha limitato l’ingresso al campo sportivo, ma che esiste da sempre, già dal 2005 quando è stato dato in concessione al Porto d’Ascoli. La società sportiva ha realizzato lavori importanti sulla struttura, in alcuni casi è intervenuto il comune con dei finanziamenti, in altri casi è stata prolungata la concessione. In passato non ci si è fatto mai tanto caso, ma oggi emerge questa necessità per cui ci siamo incontrati con l’attuale gestione, che ora è l’Us Samb, e abbiamo illustrato la situazione: siamo già d’accordo col presidente Massi che faremo un riepilogo di tutti i lavori che sono stati fatti negli anni nella struttura e certificarli, come ad esempio la palestra e gli spogliatoi, l’impegno che si è preso Vittorio Massi è di fornirci tutti i documenti così poi da valutarne l’agibilità. La Samb ha rivisto anche il progetto iniziale su cui gli uffici sono intervenuti, ci auguriamo che il tutto vada a buon fine”. “Il problema è un altro – replica Bagalini dai banchi dell’opposizione – le parole non bastano più. Il problema è serio, non solo per le società sportive ma anche per il settore giovanile, che coinvolge famiglie e bambini, oltre alle partite di Promozione ed Eccellenza. Il vostro obiettivo è di promuovere lo sport anche perchè il sindaco sa bene cosa significa tenere in piedi una società dilettantistica”.

Ore 9.45 Luciana Barlocci: “Devo ricordare all’assessore Sanguigni che a 30km da noi ad Ascoli Piceno stanzia per il 2024 400 mila euro di contributi sugli affitti e 200 mila per i beni di prima necessità, oltre ad intervenire sull’edilizia popolare da anni. Io ritengo che lei ha poco coraggio, assessore, lei ha a disposizione un milione di euro per il sociale, ma svolge il suo ruolo con poca empatia verso le persone che hanno bisogno e non possono aspettare metà 2025”.

ore 9.50 Interrogazione di Luciana Barlocci su piazza “Pazienza”, quale il futuro? Risponde il sindaco Spazzafumo: “La riqualificazione della piazzetta della vecchia pescheria è uno dei nostri punti che ci eravamo prefissati nel nostro mandato. Lo riteniamo fulcro della nostra città che rientra in un piano più ampio di lavori che riguardano il centro cittadino, fino a viale Buozzi. Pertando pur avendo individuato tante priorità è in programma a stretto giro uno studio di fattibilità per procedere all’intervento”.

ore 10.05 Interrogazione di Marinangeli sull’ex fabbrica Sgattoni. “Un ecomostro che è nel pieno del nostro centro abitato, costruito con materiali che potrebbero risultare nocivi. Sarebbe lo stesso Ente a prendersi a carico la riqualificazione della struttura, l’area è classificata come residenziale secondo il piano regolatore quindi potrebbe essere rivista in termini di edilizia popolare. Interpello l’amministrazione per capire quale sia la vostra intenzione per mettere fine a un degrado che peggiora di giorno in giorno sempre di più”.

ore 10.10 Antonio Spazzafumo, risponde in merito all’edificio di via Calatafimi: (VIDEO QUI). Replica di Marinangeli: “Una volta che è stato accertato dalle forze dell’ordine lo stato di pessimo degrado, ci sono tutti gli elementi per liberare quell’area in modo fattivo. Oltre a Piazza Montebello e San Pio X c’è da dare massima priorità a questa zona”.

ore 10.45 Barlocci: “Alcuni genitori si sono lamentati dello stato delle mense, è ormai evidente che il problema sia nell’opera dell’azienda che ha vinto questo bando. Le derrate alimentari devono essere controllate maggiormente, c’è qualcosa che non funziona. Mi hanno chiamato i genitori, riferendo che qualche bambino non ha mangiato cose salutari ed è di cattivo gusto rispondere che in Africa non hanno nemmeno il cibo. C’è qualcuno che verifica le derrate alimentari”.