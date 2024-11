TERAMO – Dalla notte scorsa e durante la mattinata di oggi, 22 novembre, fino alle ore 14, i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato oltre 40 interventi per il forte vento che ha sferzato diverse zone del territorio provinciale. Particolarmente interessate le zone interne, del capoluogo e della Val Vibrata, con la caduta di diversi alberi, rami, cartelloni pubblicitari ed elementi costruttivi di edifici come comignoli e coperture.

Durante la notte i Vigili del Fuoco di Teramo sono intervenuti presso la chiesa di San Giovanni di Castelnuovo di Campli, dove una porzione della copertura provvisoria è stata sollevata dal vento e scaraventata in strada e in parte sull’edificio di civile abitazione prospiciente. La forza del vento ha provocato anche la caduta di elementi della copertura all’interno della navata dell’edificio di culto.

Stamattina, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto hanno rimosso alcune porzioni della copertura che si sono staccate da un edificio artigianale in via Flaiano, in zona Santa Scolastica di Corropoli. Tutte le squadre sono state impegnate per effettuare gli interventi richiesti per alberi caduti e rami pericolanti, impiegando l’autoscala in dotazione.

Per soddisfare le ulteriori tranta richieste di intervento giunte alla sala operariva 115, tramite il Numero Unico per l’emergenza 112, il Comando dei vigili del fuoco di Teramo ha richiamato in servizio personale in turno libero.