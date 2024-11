SAN BENEDETTO – Per il terzo anno consecutivo l’IIS A. Capriotti si aggiudica il Premio “Storie di Alternanza e Competenze”, giunto alla sua 7^ edizione. Si tratta di un’iniziativa promossa dalle Camere di Commercio delle Marche e da Unicamere con lo scopo di valorizzare i racconti di Alternanza realizzati nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento dagli studenti italiani su diversi temi (dalla transizione digitale alla sostenibilità, dalla cultura al made in Italy, dall’inclusione all’imprenditorialità).

Prime classificate, per la Sezione “Licei per percorsi PCTO”, Denise Croci e Eleonora Grossi (4^ D – Liceo Linguistico) con il video dal titolo “Come imparare ad essere se stessi”, nell’ambito del progetto “Prefigurare il Futuro”, nel quale hanno dato testimonianza delle attività legate al percorso di auto-consapevolezza e di sviluppo delle competenze emotive, coordinato dalla prof.ssa Romina Morresi. Le alunne sono state guidate dalla prof.sse Maria Donata Cecere e Sabrina Proietti, Funzioni Strumentali Area 2 “Rapporti con gli enti esterni e Orientamento”, e dalla prof.ssa Luisa Basili, docente tutor PCTO e coordinatrice di classe.

Attraverso il racconto delle attività i percorsi formativi, attuati con le imprese e con gli enti coinvolti, diventano un’esperienza davvero significativa, legata alle competenze acquisite a scuola e nei contesti aziendali.

Esprime la sua soddisfazione il Dirigente Scolastico, prof. Enrico Piasini: “Questo risultato è merito dell’impegno delle alunne che hanno realizzato un lavoro, nel quale hanno descritto la loro esperienza relativa a uno dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Fondamentale risulta il supporto dei docenti che, come di consueto nella loro pratica quotidiana, guidano gli studenti ad affrontare ogni attività come momento per mettersi alla prova, sviluppare competenze e prefigurare il loro progetto di vita”.