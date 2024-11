BARCELLONA – Seguono le dichiarazioni dell’assessore regionale all’Agricoltura e Alimentazione Andrea Maria Antonini in merito all’evento:

“La Settimana della Cucina Italiana a Barcellona 2024 rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere il patrimonio enogastronomico delle Marche, rafforzando i legami culturali ed economici con la Spagna. La forte presenza marchigiana in questa prestigiosa rassegna testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni, come la Regione Marche, la Camera di Commercio Italiana di Barcellona e il Consolato Generale d’Italia.

Eventi come Italia con Gusto e, soprattutto, gli incontri B2B si confermano strumenti fondamentali per valorizzare i prodotti agroalimentari delle Marche. Grazie a questi appuntamenti, le eccellenze del nostro territorio trovano spazio su palcoscenici internazionali, favorendo l’espansione delle imprese locali verso nuovi mercati e consolidando la loro presenza all’estero.

I piatti della tradizione marchigiana, protagonisti nei ristoranti di Barcellona, raccontano la storia, la cultura e la passione della nostra terra attraverso sapori unici e autentici. Gli incontri B2B, in particolare, rappresentano un momento chiave per mettere in contatto diretto le imprese marchigiane con ristoratori e buyer del settore, creando un’occasione concreta per promuovere i prodotti e stringere nuove relazioni commerciali.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle aziende partecipanti, che hanno colto l’opportunità non solo di accrescere la visibilità dei loro prodotti, ma anche di posizionarsi in un contesto internazionale altamente competitivo. Questi incontri, combinati con le degustazioni e le esperienze culinarie, testimoniano l’importanza di creare sinergie tra tradizione e innovazione per favorire la crescita economica del territorio.

L’aspetto solidale, con il contributo alla Croce Rossa, aggiunge valore etico a questa iniziativa, dimostrando come la cucina e la cultura possano essere strumenti di condivisione e solidarietà”.