MARCHE – I Vigili del Fuoco sono al lavoro sin dalla notte scorsa per far fronte alle numerose richieste legate al forte vento che sta interessando l’intera regione. Alle ore 08.30 sono stati effettuati 112 interventi, principalmente per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree. Al momento, non si registrano situazioni di particolare criticità.

Questo il riepilogo degli interventi svolti per provincia:

Pesaro Urbino 31

Ancona 25

Macerata 32

Ascoli Piceno 19

Fermo 5.

AGGIORNAMENTO ORE 14

I Vigili del Fuoco hanno effettuato ulteriori 155 interventi dalla mattina, a partire dalle 08.30, per fronteggiare i danni provocati dal forte vento.

Ecco il riepilogo suddiviso per provincia:

Pesaro Urbino: 32 interventi

Ancona: 35 interventi

Macerata: 43 interventi

Ascoli Piceno: 25 interventi

Fermo: 20 interventi.

Tra gli interventi più rilevanti si segnalano quelli avvenuti ad Ascoli Piceno, tra cui la messa in sicurezza della Tensostruttura della palestra dell’Istituto Agrario, Rosora (AN) e Fabriano (AN).