MARCHE – Si rende note, dal sito della Regione Marche, che è stata emessa una nuova allerta meteo, con validità dalle 00:00 fino alle 24:00 di domani, mercoledì 20 novembre, per le seguenti criticità:

ARANCIONE per vento sulle Zone di allertamento 1, 2, 3, 4 e 5;

GIALLA per vento sulla Zona di allertamento 6;

GIALLA per mareggiate sulle Zone di allertamento 2, 4 e 6.

La previsione associata all’allerta indica che a partire dalla serata di oggi ed almeno fino alle ore pomeridiane di domani, mercoledì 20 novembre, è previsto un sensibile rinforzo della ventilazione da sud-ovest, con raffiche che nel settore montano e collinare potranno raggiungere il grado di “tempesta violenta” (103-117 km/h), mentre nel settore costiero e nel settore collinare centro-meridionale potranno raggiungere il grado di “burrasca forte” (76-87 km/h) o al più “tempesta” (88-102 km/h). Sono, inoltre, previste condizioni di mare agitato dalla serata di mercoledì, con possibili mareggiate specie sul litorale centro-settentrionale. La tendenza dei fenomeni per le 48 ore successive è prevista in attenuazione.