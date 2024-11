SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, il ricordo degli ex bambini della Casa Santa Gemma Galgani rivolto ad Elena Angellotti, recentemente scomparsa.

“Noi gli ex bambini Santa Gemma volevamo ringraziare la nostra mamma Elena per averci aiutato e sorretto nella nostra difficile vita, per averci insegnato che anche nelle difficoltà si può risorgere.

Hai reso i nostri Natali fantastici con Babbo Natale coi regali, ogni epifania era una festa con le befane e tantissimi regali. Ci hai fatto ballare e ci hai fatto dimenticare i nostri tanti problemi, ci hai insegnato a salutare Gesù tutte le volte che entravamo ed uscivamo di casa, ci hai fatto crescere tutti in una grande famiglia dove noi avevamo tanti tantissimi fratelli e sorelle.

Grazie per aver aiutato le mamme bisognose di aiuto con i loro figli, grazie perché dentro al tuo piccolo corpo nascondevi un grande cuore. Grazie perché una parte di ciò che siamo nasce del tuo lavoro. Con te essere un bambino di Santa Gemma è stato più facile. Grazie perché ci hai accolto.

Ora che siamo grandi noi ci vediamo, è un piacere vederci e tutte le volte venivamo a trovarti. Adesso non sarà più bello come prima perché tu non ci sei più, ma siamo sicuri che da lassù ci guiderai ancora.

Angelo, Bruno, Franceschino, Emanuele, Emanuela C., Emanuela, Natascia, Anna, Marilena, Pamela, Gloria, Damilia, Ilaria, Wanda, Lazzarella, Laura, Mila, Nunzia”.