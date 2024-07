MONTEPRANDONE – Giunge al termine la terza edizione del Cassandra Fest, organizzato dall’associazione Prima Persona Plurale con il patrocionio e il sostegno del Comune di Monteprandone, e il bilancio non può che essere estremamente positivo.

Il festival culturale ha proposto un ricco programma di eventi che spaziavano dal cinema all’arte passando per laboratori artistici ed eventi riservati alle fasce più giovani.

Grande protagonista è stata la musica dal vivo: Piazza dell’Unità ha visto partecipare migliaia di persone ai concerti di Gio Evan, Santi Francesi e Tre Allegri Ragazzi Morti.

“La nostra più grande soddisfazione – dichiara Matteo D’Angelo, presidente di Prima Persona Plurale – è vedere di anno in anno la crescita di quello che è nato come un laboratorio creativo ed ora è una bella realtà che sa mettere in rete artisti e associazioni del territorio. Cresciamo sia in termini di organizzazione che di risposta del pubblico e questo non può che riempirci di orgoglio”.

“Musica di qualità, laboratori artistici e creativi, eventi culturali di spessore: anche quest’anno il Cassandra Fest non ha deluso le aspettative di quanti, oltre 6.000 persone tra bambini, giovani e meno giovani, lo scorso weekend hanno vissuto il nostro territorio – spiega il sindaco Sergio Loggi – dopo tre anni Cassandra Fest è a tutti gli effetti un festival maturo che crea un’onda culturale e musicale positiva nell’estate di Monteprandone e Centobuchi. Rinnovo i complimenti alle ragazze e ai ragazzi di Prima Persona Plurale per il lavoro che svolgono, non solo durante i giorni della kermesse, ma anche durante tutto l’anno, spesso gettando il cuore oltre l’ostacolo per migliorare ogni anno l’evento”.