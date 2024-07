CUPRA MARITTIMA – Torna il 3 luglio, alle ore 21,15, presso il Parco Archeologico Civita di Cupra Marittima, la rassegna “Kosmos” con “Nun je da retta Roma!”, uno spettacolo in cui l’irriverente comicità romana sarà accompagnata da musica dal vivo. L’iniziativa, promossa dal comune di Cupra Marittima e finanziata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno arricchisce l’estate cuprense, permettendo di vivere una realtà storico-naturalistica sotto una prospettiva nuova e coinvolgente.

In scena Matteo Canesin, Manuela Capizzi e il Maestro Lorenzo Marchesini, trio consolidato che racconterà la Roma dei grandi comici, e non solo, attraverso un repertorio dei più grandi artisti romani, tra cui Paolo Pannelli, Enzo Garinei e Gigi Proietti.

“Dopo il successo travolgente delle Fenicie, messe in scena dai ragazzi del liceo classico A. Caro di Fermo, siamo onorati di continuare il nostro viaggio, sotto la guida di Kosmos, con un omaggio ai grandi del secolo scorso. Se con Euripide abbiamo rivissuto il dramma di Tebe e i valori imprescindibili nei secoli, con Matteo Canesin ripercorreremo le origini della comicità moderna e la spensieratezza di una risata che ricorda un giro in vespa sotto al Colosseo – ha dichiarato il presidente dell’associazione culturale “Nuova Linfa” e direttore artistico del festival, Simone Amabili – siamo davanti ad un’opera che mette in scena i drammi e le gioie di tutti i giorni, celati dietro a un sorriso. Che siate autoctoni con la voglia di passare una serata diversa al chiaro di luna o turisti alla ricerca di un’esperienza unica, è lo spettacolo che fa per voi.”

La prenotazione è obbligatoria ai numeri e anche su Whatsapp. È, inoltre, disponibile una navetta gratuita per il Parco archeologico a partire dalle ore 20,30 con partenza da Piazza della Libertà di Cupra Marittima.