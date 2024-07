CUPRA MARITTIMA – Questo nuovo punto di riferimento, situato in via delle Rimembranze, rappresenta un’importante espansione del servizio di donazione del sangue nella regione, potenziando la rete di solidarietà già esistente.

La collaborazione tra Avis e l’amministrazione comunale di Massignano è stata fondamentale per la realizzazione di questo progetto. Il sindaco Massimo Romani, che è anche socio donatore e da sempre sensibile alle attività dell’associazione, ha supportato con entusiasmo l’iniziativa.

Grazie a questo impegno congiunto, i cittadini di Massignano e dintorni avranno ora un’opportunità in più per ricevere tutte le informazioni per conoscere le modalità per diventare donatori e contribuire alla raccolta di sangue, risorsa essenziale per la comunità.

Nel mese di luglio, lo sportello sarà aperto ogni mercoledì dalle 18:00 alle 20:00, offrendo un orario comodo per tutti i donatori. Il direttivo dell’Avis di Cupra Marittima, con in testa la presidente Lara Amadio, è orgoglioso di questo traguardo.

Segno tangibile di sostegno e incoraggiamento per una causa nobile come quella della donazione del sangue, un gesto semplice che può salvare vite umane.