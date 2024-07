ANCONA – Nell’incantevole cornice anconetana dell’Opera Nova della Marca del 28 giugno 2024, si è tenuto il passaggio delle consegne del Rotaract Club Distretto 2090 – Zona Marche alla presenza della Rappresentante Distrettuale uscente, Lorenza Spinosa, e dell’incoming, Domenico D’Auria.

All’appuntamento era presente anche il Rotaract Club di San Benedetto. Il passaggio delle consegne è avvenuto tra la Presidente uscente, Martina Gasparrini, e la Presidente entrante, Martina Ratta, eletta, nelle scorse settimane, alla guida del Rotaract Club di San Benedetto per l’a.r. 2024/2025.

“A nome di tutto il Club esprimo profonda gratitudine alla Presidente uscente, Martina Gasparrini, per il lavoro svolto e per gli innumerevoli service portati a termine durante il suo anno. Inizia un nuovo capitolo per il nostro importante club, agli albori del suo 44° anno dalla fondazione nel 1981 con l’allora Presidente fondatore Giuseppe Giostra”, afferma la Presidente Martina Ratta.

Continua dicendo: “Essere la 39° Presidente di questo Club è un onore e al contempo una grande responsabilità, da condividere con i membri del Direttivo e di tutto il Club, che ringrazio infinitamente per la fiducia riposta nei miei confronti. Il Rotaract rappresenta per me il luogo in cui la solidarietà sociale, lo spirito di servizio, di amicizia e di leale collaborazione si incontrano, per perseguire le nostre finalità pubbliche nel segno del nostro motto internazionale: servire al di sopra dei propri interessi personali”.

La Presidente Martina Ratta rivolge pubblicamente saluti istituzionali ai Club Rotary locali: “Ringrazio il Presidente uscente del Rotary Club di San Benedetto, nostro Club padrino, Giuseppe Formentini, per il lavoro svolto quest’anno e rivolgo un caloroso e sincero augurio di buon anno rotariano al nuovo Presidente, Stefano De Gregoriis, e a tutto il nuovo Direttivo per l’a.r. 2024/2025, nonché al nuovo Presidente del Rotary Club San Benedetto Nord, Ettore Strappelli, alla Presidente incoming delle Inner Wheel, Lucia Villa, e a tutti i soci Rotary dell’area sanbenedettese”.

Il Direttivo del Rotaract Club di San Benedetto per l’anno rotaractiano 2024/2025 sarà composto da: Martina Ratta (Presidente), Martina Gasparrini (Past President), Giulia Censori (Vicepresidente e Social Media Manager), Vincenzo Sciarra (Vicepresidente), Alessio Costanzo Fedele (Segretario), Alessandro Maria Bollettini (Prefetto), Debhorah Di Gaspare (Tesoriere), Ugo Ulissi (Delegato Service) ed Aureliano Forte, Lucrezia Ruggieri, Valerio Pignotti e Francesca Girolami come Consiglieri.