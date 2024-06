SAN BENEDETTO – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha accolto l’istanza di ricalcolo del Fondo di Solidarietà comunale, presentata dall’Amministrazione comunale attraverso l’assessore al Bilancio Domenico Pellei.

Il ricalcolo, effettuato sulle annualità comprese tra il 2015 e il 2023, ha visto riconosciuti all’Ente 750.000,00 € conteggiati in eccesso e che ora saranno restituiti alle casse comunali, nonché una riduzione del Fondo stesso per i prossimi anni che renderà disponibili circa ulteriori 80.000,00 €, a disposizione per il bilancio.

Le risorse recuperate, grazie all’accoglimento dell’istanza, si aggiungono a quelle recuperate nell’esercizio finanziario 2023 relative alla chiusura dello SWOP e alla transazione con Unicredit, che da sole hanno fruttato alle casse dell’ente risorse per 2,2 milioni di euro.

“A nome dell’Amministrazione comunale – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – desidero esprimere i più sentiti ringraziamenti e congratulazioni all’assessore Pellei e al personale dell’Area Risorse, in particolare del Servizio di Ragioneria e Bilancio, per il lavoro certosino svolto nel recuperare e analizzare tutti i dati necessari a sostenere la nostra richiesta di riesame che hanno reso possibile questo importante riconoscimento da parte del Ministero”.

“Le risorse recuperate – ha detto l’assessore al Bilancio Domenico Pellei – saranno un’importante aggiunta alle disponibilità del bilancio dell’Ente e permetteranno, una volta concluso l’iter per la loro integrazione, di sostenere nuove opere e progetti di cui hanno urgente necessità la comunità e la città di San Benedetto”.