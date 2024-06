ANCONA – Emesso, nell’anconetano, il 40° ammonimento di stalking dall’inizio dell’anno nei confronti di un giovane di 20 anni.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il ragazzo ha continuato a cercare la sua ex insistentemente. Inoltre gli atteggiamenti minacciosi e persecutori sono spessi stati messo in atto con il supporto della sua nuova attuale compagna.

Praticamente la sua ex veniva inondata di messaggi e chiamate insistenti quandanche insultata in pubblico in caso di incontro.

La giovane, spaventata ed esasperata, si è rivolta ai poliziotti che le hanno garantito tutela. Si rende noto che se un soggetto già ammonito continua a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile, senza una specifica querela da parte della vittima.