Il ricco calendario eventi in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno ha ritagliato un ruolo di rilievo anche per gli artigiani della Cna di Ascoli Piceno, con la presidente Cna Artistico e tradizionale Marche Barbara Tomassini selezionata insieme a Cinzia Cordivani per rappresentare il Comune di Ascoli, ospite della manifestazione, tra i 35 ceramisti selezionati per esporre le proprie opere nel weekend di “Cèramica”.

Ceramista, pittrice e Maestro d’arte, titolare del laboratorio artistico Artè di via Pretoriana, Barbara Tomassini ha potuto mettere in mostra le sue creazioni in uno spazio espositivo esclusivo nell’ambito di “Céramica”, promuovendo la ceramica ascolana ed entrando in contatto con le diverse espressioni artistiche rappresentate da artisti e artigiani provenienti da tutta Italia.

Un vero e proprio “cantiere creativo”, in grado di coinvolgere una cittadina storicamente legata all’arte ceramica e le diverse tradizioni artistiche del nostro Paese, che per l’occasione ha potuto contare su una forte rappresentanza del nostro territorio, con ben 5 artisti attivi in provincia di Ascoli a rappresentare il Piceno su una delle vetrine più prestigiose del settore.

«Esperienze come questa sono sempre fonte di arricchimento culturale e personale per noi imprenditori attivi nel settore dell’artigianato artistico – afferma Barbara Tomassini – Abbiamo avuto l’opportunità di visitare mostre e conoscere più da vicino realtà molto distanti dalla ceramica artigianale ascolana, definita “di mezzo” nel rapporto tra classicità e modernità.

Oltre a fornire degli interessanti spunti di riflessione, il confronto costante con colleghi e artisti provenienti da tutta Italia, abbinato alla calorosa accoglienza riservata da organizzatori e visitatori, ha contribuito a gettare le basi per dei rapporti di collaborazione da coltivare nel tempo. Personalmente ho avuto modo di conoscere il sindaco Simone Londi, a cui ho regalato un ex voto, un ciondolo con un cuore rosso portafortuna.

Nel corso del weekend, inoltre, è stata inaugurata anche la scalinata “Nasce un fiore in ceramica” realizzata con la policromia tradizionale di Montelupo, di buon auspicio in vista della realizzazione della scalinata Leopardi di Ascoli ormai prossima alla conclusione, a partire dalla proposta presentata tre anni fa all’Amministrazione comunale da 10 ceramisti professionisti».

«La partecipazione di Barbara Tomassini e di una nutrita rappresentanza di ceramisti del territorio conferma l’importanza della tradizione picena nel panorama nazionale e internazionale – dichiara Caterina Mancini, responsabile Cna Artistico e tradizionale Ascoli Piceno – Siamo certi che, anche grazie all’esperienza di “Céramica” e ai contatti stretti con artisti attivi in tutta Italia, le nostre eccellenze artistiche potranno continuare a svilupparsi in chiave innovativa, rappresentando un autentico fiore all’occhiello per l’imprenditoria del Piceno».