SAN BENEDETTO – In occasione dell’ingresso del nuovo vescovo Gianpiero Palmieri nella cattedrale di Santa Maria della Marina, che si terrà con una solenne celebrazione il 30 giugno, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla circolazione nell’area circostante la chiesa per agevolare l’afflusso dei fedeli e delle autorità che prenderanno parte all’evento.

Domenica 30 giugno, dalle 17:30 e fino a conclusione dell’evento (previsto entro la mezzanotte), in piazza Nardone sarà vietata la sosta a tutti i veicoli salvo autorizzati. Dalle 18:00 la circolazione stradale sarà modificata, con via Spinozzi e via Leopardi interdette al traffico dei veicoli. Lo stesso divieto sarà in vigore sul tratto di via Pizzi, dal civico n. 6 fino a piazza Nardone, per permettere lo svolgimento di una breve processione.

Eventuali accessi a posteggi, autorimesse o garage privati all’interno dell’area interdetta saranno accordati e gestiti dal personale di Polizia Municipale presente sul posto.

Come di consueto, il Comando della Polizia Municipale raccomanda, laddove possibile, di impiegare percorsi alternativi per l’attraversamento della zona, rimanendo sul percorso della Statale 16 e comunque evitando il transito nelle strade afferenti a quelle interessate dalle modifiche.